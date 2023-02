Felix | ' Che gioia Wijnaldum in campo Ecco cosa successe quel giorno'

ROMA - È tornato all'Olimpico , sull'erbasentiva sua, ed è uscito vincitore. Non è stata una serata banale perAfena Gyan, il giovane attaccanteMourinho ha lanciato nella Roma producendo una bella plusvalenza di mercato. Mercoledì,ha allontanato un incubo : aveva lasciato Trigoria subito dopo ...Risponde Ballardinirichiama Valeri e Okereke per rilevaree Dessers. Ma anche l'inizio di ripresa è da incubo per i giallorossi: al 48' Ibanez scivola e permette a Okereke d'involarsi ...

Il giovane attaccante ghanese è tornato all’Olimpico da ex con la Cremonese: "Un'emozione incredibile, Mourinho resterà nel mio cuore" ...Germania-Svizzera in diretta sia sulla Pay-TV che su Rai Sport. SKY offrirà anche Croazia-Austria Dal 3 al 5 febbraio il tennis da spazio alle qualificazioni per un posto alle Finals di Coppa Davis, c ...