(Di venerdì 3 febbraio 2023), 35 anni, campione olimpico a Tokyo , è quanto di più lontano ci sia dallo sportivo in cerca di facile popolarità. Eppure in queste ore il suo nome è rimbalzato su siti e social perché ha ...

Eppure in queste ore il suo nome è rimbalzato su siti e social perché ha voluto rispondere a... che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi egli altri. Faccio questo video per ...Poi via di corsal'entroterra, a Cipressa, dove Chiara ha affittato una villa insieme ae a tutto il suo entourage per trascorrere la settimana del Festival. Ma, oltre a lei, ieri non è ...

Fedez verso Sanremo. Intanto Luigi Busà replica: "Il karate mi ha salvato dai bulli e dalla strada, lui cosa ne sa" Corriere dello Sport

Fedez e l’intervista con il peperoncino da Cattelan. Il conduttore: “Un’esperienza quasi mistica” Radio Deejay

Fedez chiede a Leone: «Qual è il tuo rapper preferito». La risposta del figlio lo lascia senza parole ilmattino.it

Fedez scoppia a ridere su Emanuela Orlandi: è bufera social Corriere dello Sport

Corona contro Fedez: la risposta dello scrittore sul caso Orlandi Tag24

Eppure in queste ore il suo nome è rimbalzato su siti e social perché ha voluto rispondere a Fedez che, durante una puntata del podcast ... che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e ...Claudia Lagona, per tutti, Levante. 10 anni di carriera, Sanremo in arrivo, un album in uscita, sua figlia Alma. In questa intervista intima a d, parla ...