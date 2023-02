Fedez le spare grosse anche su karate | Codacons e attivisti

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 3 febbraio 2023)“Ci son cascato di nuovo”. Achille Lauro? No,. Il rapper ultimamente ha deciso di spararle, più o menoa seconda dell’argomento trattato, con la naturalezza di chi quasi ignora ciò che sta dicendo. Dopo le infelici battute su Emanuela Orlandi, a Muschio Selvaggio – il suo podcast promosso persino su Rai 2 durante la settimana di Sanremo, dal 7 febbraio alle 18.45 – ha definito iluno sport inutile, che non serve a nulla. “Un’arte marziale che è inutile è il. Io sono cintura blu di: ho perso anni della mia vita a imparare cose completamente inutili (…) Sono delle mossette goliardiche“ ha affermato. Immediata è stata la reazione di Luigi Busà, campione olimpico di, che in un video su Instagram ha così “messo al ...