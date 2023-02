Fedez e Cattelan mangiano uno dei peperoncini più piccanti | “Ho metà pancreas | devo prendere gli enzimi altrimenti mi ca*o addosso in diretta”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ai nastri di partenza con ‘Muschio Selvaggio’ (podcast che conduce insieme a Luis Sal), in onda su Rai2 per tutta la settimana del Festival di Sanremo, mercoledì scorsosi è raccontato a Stasera c’èin una particolare intervista. Il rapper, infatti, ha accettato una sfida lanciata dal conduttore: assaggiare, per ogni domanda, diversi tipi di peperoncino presenti nella scala di Scoville (che misura il grado di piccantezza). Un format famoso all’estero con il nome di Hot Ones. “Hoglimiin”, ha subito ironizzato il rapper facendo riferimento all’intervento subito per un tumore. Tra lacrime, risate ed espressioni di ...

Insomma la sfuriata di Diaco è diventata davvero virale, visto che è finito nel mirino pure di Alessandro. Fiorello ci va giù duro con il conduttore di BellaMà: la battuta in diretta ...Addiritturae Alessandrohanno preso in giro Pierluigi nell'ultima puntata di Stasera C'è. Signora Raffaella parla del Parolaccia Gate a Bella Ma': 'Sono dispiaciuta per ...

Tv, Codacons denuncia Fedez: "Affermazioni calunniose durante programma Cattelan" Adnkronos

Cattelan intervista Fedez. E la bufera sul ‘caso Orlandi’ viene dimenticata Tvblog

Carolina Reaper: cos'è la patatina più piccante del mondo (che ha messo alla prova Fedez e Cattelan) Vanity Fair Italia

Fedez e l’intervista con il peperoncino da Cattelan. Il conduttore: “Un’esperienza quasi mistica” Radio Deejay

Sembra una fellatio a Satana: Cattelan e Fedez mangiano uno dei peperoncini più piccanti del mondo Fanpage.it

Tra le tante, è obbligatorio riportare quella fatta da Alessandro Cattelan durante il suo programma. Mentre era in compagnia di due ospiti, Mike Lennon e Fedez, il conduttore li ha scherzosamente ...Anche se Cattelan, dietro l’immancabile scrivania alla David Letterman, ci mette molto del suo. Mercoledì, ad esempio, per mettere un po’ di pepe nell’intervista, come si dice in gergo, si è inventato ...