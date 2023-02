Febbraio | Vincenzo Cardarelli e Francesco Pastonchi descrivono in versi l’ultimo mese invernale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nel nuovo appuntamento della rubrica Letteratura per l’Infanzia,nelle poesie di: due poesie per l’infanzia Credits: PinterestPer celebrareperiodo, idedicati aldida. I due poeti sono noti per aver scritto numerosi componimenti adatti alla scuola primaria ma anche a ragazzi di età più adulta. Se ...