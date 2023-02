F1 | la Red Bull svela la sua RB19 Verstappen | “Sappiamo come migliorare”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) A New York è statata dal team della Redcampione del mondo, la livrea della, la nuova monoposto che difenderà il titolo iridato nella stagione 2023. “Ci sono dei cambiamenti figli dei nuovi regolamenti e altri che sono il frutto dello sviluppo in gallerie del vento”, ha dichiarato il team principal Christian Horner, nel corso della presentazione della nuova vettura della scuderia austriaca. “Non l’avevo mai vista prima, mi aspetto uno sviluppo della vettura sulla base vincente dello scorso anno. Ho provato la macchina sul simulatore. Quest’annocosa vogliamo dalla macchina emigliorarla, l’obiettivo di tutti è trovare la giusta correlazione tra prove con il simulatore e la pista, in quel caso vuol dire che abbiamo lavorato bene”, ha dichiarato Max ...

Ford is back. Mancava solo l'ufficialità, eccola celebrata a New York: la casa automobilistica americana torna dopo oltre due decenni in Formula 1 e lo fa sulle ali della(e della cliente Alpha Tauri) a cominciare dal 2026 quando cambieranno le power unit e i carburanti. La collaborazione tra il team austro inglese e il marchio del Michigan durerà almeno fino ...In un maxi evento tenutosi a New York nel primo pomeriggio di oggi,ha svelato la livrea della nuova RB19 , vettura con cui Max Verstappen e Sergio Perez andranno all'assalto del mondiale 2023 di Formula 1. In attesa della presentazione ufficiale della ...

La Red Bull contro la cantina Muggittu di Mamoiada: «Avete copiato il nostro logo» La Nuova Sardegna

Il gigante Red Bull contro la piccola cantina Muggittu Boeli: "Levate quel marchio". Ed è guerra legale Tiscali

'Il logo è uguale', Red Bull contro cantina di Mamoiada Agenzia ANSA

Ford: le ali della Red Bull per volare ancora in F1 FormulaPassion.it

La RB19 è l'evoluzione della monoposto che ha conquistato i due titoli iridati lo scorso anno. Sarà portata in pista da Max Verstappen e Sergio Perez ...Red Bull Racing ha presentato la livrea che vestirà le RB19 di Max Verstappen e Sergio Perez nel Mondiale 2023 di Formula 1 a New York.