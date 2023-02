F1 Academy | Lena Buhler è la prima prescelta per il “Mondiale delle donne”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Inizia a prendere forma la griglia di partenza della F1, il campionato tutto al femminile organizzato dalla Formula 1 come ‘quarta categoria’ della piramide che porta all’accesso al Circus e che è stata composta tradizionalmente da F2 e F3. La serie, che non vuole essere una concorrente della W Series ma una specie di campionato propedeutico eventualmente anche per quella categoria, vedrà sfidarsi cinque scuderie – ART GP, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport e PREMA – con tre monoposto a testa per un totale di 15 vetture schierate al via dellagara. Laragazza ad essere selezionata da una squadra è stata l’elvetica, che ha firmato con la ART Grand Prix. La 25enne aveva iniziato a gareggiare in tutt’altro sport, praticando ciclismo con le BMX a livello internazionale, ...