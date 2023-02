Ex allievo di Amici diventa ufficialmente étoile | aveva vinto il talent

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 3 febbraio 2023)di Maria De Filippi sforna artisti incredibili, anno dopo anno, edizione dopo edizione. Ed un exdella scuola più ambita d’Italia è riuscito ad ottenere un incredibile successo internazionale. Si tratta di un ballerino che, all’epoca riuscì a vincere il circuito della danza. Vediamo di chi si tratta e che cosa è riuscito a realizzare proprio di recente. Ex ballerino di: traguardo ambitissimo per il danzatore Non solo i cantanti usciti dariescono ad ottenere dei grandissimi successi. Anche per i ballerini, la scuola della De Filippi, risulta essere un trampolino di lancio decisamente importante. Gli esempi da fare sono veramente moltissimi. Oggi però vogliamo parlarvi di un exin particolare. Lui partecipò adnel 2019 vincendo la sua categoria. ...