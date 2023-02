Eurolega basket | ventitreesima giornata | programma e diretta tv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo aver assistito al turno “in più” andato in scena in concomitanza con l’EuroCup di(martedì e mercoledì) e aver già archiviato la prima parte del giovedì, questo terzultimo giorno dell’manda in campo l’ultimo canto delladel massimo torneo europeo dedicato alla pallacanestro. Il Vecchio Continente è pronto per calamitare tutti gli appassionati della palla a spicchi in un venerdì che promette scintille: sarà Virtus Segafredo Bologna a difendere i colori del nostro movimento contro il Lione. Ecco tutto quello che c’è da sapere con ilcompleto e latv della serata.: ecco quello che c’è da ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Lione - Virtus Bologna , sfida valida come ventitreesima giornata dell'2022/2023 di. Trasferta insidiosa per le Vu Nere di coach Scariolo, tre giorni dopo aver battuto la Stella Rossa in casa. Infatti, i francesi non navigano in buone acque, ma poche ...In serata spazio alla Serie B e alcone NBA. Di seguito il palinsesto completo della giornata odierna dello sport trasmesso in televisione.

LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 74-68, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: seconda vittoria consecutiva per i milanesi OA Sport

Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano batte il Baskonia e interrompe la striscia no. Buon esordio di Napier la Repubblica

Basket: Eurolega, Milano-Baskonia 89-83 Agenzia ANSA

ASVEL Villeurbanne-Virtus Bolo9gna oggi in tv, Eurolega basket 2023: orario, canale, programma, dove vederla in streaming OA Sport

Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming Sky Sport

Non c'è tempo di adagiarsi sugli allori in casa Virtus Bologna, che a 72 ore dal convincente successo casalingo contro la Stella Rossa, torna sul parquet rendendo visita all'Asvel Villeurbanne per il ...Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Lione-Virtus Bologna, sfida valida come ventitreesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Trasferta insidiosa per le Vu Nere di ...