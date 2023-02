Eurolega 2022 2023 | seconda vittoria in fila per la Virtus Bologna che piega Lione fuori casa

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Labatte il77-64 nella 23ª giornata diinper i ragazzi di Scariolo dopo il successo contro la Stella Rossa. In assenza di Teodosic è Belinelli a prendere in mano la squadra mettendo a referto 21 punti uscendo dalla panchina. Non basta la buona prestazione di De Colo, 15 punti 2 rimbalzi e 6 assist per il francese, aper evitare lasconfitta ininsale a 11 vittorie e 12 sconfitte a una soladalla zona playoff. Nella prossima giornata laproverà a dare ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Lione - Virtus Bologna , sfida valida come ventitreesima giornata dell'/2023 di basket . Trasferta insidiosa per le Vu Nere di coach Scariolo, tre giorni dopo aver battuto la Stella Rossa in casa. Infatti, i francesi non navigano in buone acque, ma poche

Tra le squadre scese in campo l'Olimpia Milano, che ha portato sul 2-0 il ...Il venerdì della quinta settimana di doppia partita del calendario di EuroLeague, corrispondente alla giornata numero 23, vede la Virtus Bologna (10-12) all'Astroballe contro i