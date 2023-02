Euphoria | l' attrice Chloe Cherry accusata di aver rubato una camicetta da 28 dollari

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L'è stata accusato nei giorni scorsi di furto, ma il reato non sarebbe di quelli gravi. L'ex-pornografica apparsa nella Stagione 2 di, è statadi furto nei giorni scorsi. Il reato sarebbe avvenuto nel dicembre 2022. Secondo quanto riportato da TMZ,è statadiunada un negozio della sua città natale, Lancaster, Pennsylvania, ma il rappresentante della star ha negato tali affermazioni. Mentre un avvocato dell'non ha rilasciato commenti - e il suo rappresentante non ha risposto immediatamente alla richiesta di PEOPLE - questo ha poi dichiarato a TMZ: "A dicembre c'è stata confusione su una ...

L'ex -pornografica apparsa nella Stagione 2 di, Chloe Cherry , è stata accusata di furto nei giorni scorsi. Il reato sarebbe avvenuto nel dicembre 2022. Secondo quanto riportato da TMZ, ...Problemi per l'diChloe Cherry : su di lei sono piombate accuse di furto . Stando a quanto riportato, l' interprete di Faye , entrata in scena nella serie TV di HBO nel corso della seconda stagione, ...

Euphoria, l'attrice Chloe Cherry accusata di aver rubato una ... Movieplayer

Golden Globe 2023, Zendaya vince il premio come miglior attrice per Euphoria Radio Zeta

Zendaya: ecco l'incredibile patrimonio della star di Euphoria. Ed è ... Best Movie

Euphoria 3, Storm Reid confessa: "spero sia meno straziante" Cinematographe.it

Il mondo visto dalla casting director di Euphoria Rivista Studio

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Chloe Cherry di Euphoria è stata accusata di furto in un negozio Problemi per l’attrice di Euphoria Chloe Cherry: su di lei sono piombate accuse di furto. Stando a quanto riportato, l’interprete di ...