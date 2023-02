Eugenio Montale | Feltri | le debolezze umane di un Nobel ingiustamente dimenticato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sono passati oltre 40 anni da quandomorì ultra ottantenne. E mi dispiace che egli sia finito nelio nonostante abbia vinto il premioper la poesia, un riconoscimento meritatissimo dal nostro grande letterato. Ecco perché in questa circostanza mi piace ricordarlo per come effettivamente era nella vita quotidiana, un uomo semplice e gentile che anche da vecchio lavorava al Corriere in un ufficio accanto al mio. Vi racconto un brano della nostra convivenza. Egli merita l'affetto non solo mio ma di tutti gli italiani. Erano gli anni Settanta e io ero al Corriere d'Informazione già da un po' di tempo quando mi imbattei per la prima volta in quest'omino grassoccio e buffo, il sommo poeta. Fu un incontro ravvicinato e informale, avvenuto nei bagni del Corriere, che per quanto fossero eleganti ...