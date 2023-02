Etichettare i poveri come ‘poltronari’ significa banalizzare una condizione di disperazione

(Di venerdì 3 febbraio 2023) di Susanna Stacchini Questa volta il messaggio è chiaro e lapidario. È solo deila colpa di esserlo e quindi non meritano aiuti. “Che vadano a lavorare”. È questo il pensiero che accomuna potenti e governanti. Non si fanno scrupoli a vessare e schernire i, magari definendo occupabili i disoccupati e “divanisti o poltronari” i percettori del reddito di cittadinanza. Nessuna remora nemmeno nell’etichettarli parassiti della società, la busta paga di noi tutti, anche di chi vive a sua volta in precarie condizioni. E l’incuranza per le conseguenze che potrebbero scaturire dal ripetersi di tali affermazioni denota un cinismo e un’avventatezza imbarazzanti. Divide et impera. Antica, ma tuttora efficace strategia di potere che generando conflitti e rivalità fra le classi sociali più deboli e disagiate della popolazione consente di mantenere ben ...

