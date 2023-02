“Espulsione per la concorrente” GF Vip | non c’è pace nella casa Soprattutto quando si parla di Nikita

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Com’è ormai di tradizione nello spiato appartamento di Cinecittà, anche questo giovedì i concorrenti del GF Vip 7 si sono dilettati nell’organizzazione, erealizzazione, di un nuovo appuntamento del Game show. Comicità e ironia a non finire. Peccato per l’imitazione che Milena Miconi ha fatto diPelizon. Gli spettatori al momento hanno dato inizio ad una nuova protesta sui social. Molti hanno rispolverato la squalifica di Elenoire Ferruzzi, chiedendosi se la lezione fosse stata imparata o meno al GF Vip 7. Milena Miconi ha attirato malumori per tale imitazione, che avrebbe ancora svilitoPelizon, il suo accento. GF Vip, i fan dichiedono l’di Milena Miconi Laromana aveva indosso una parrucca verde e ha iniziato a ...