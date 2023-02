Energia | Unioncamere | Pmi | giù la bolletta elettrica nel primo trimestre | -24%

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo i picchi registrati nei mesi autunnali le bollette per l’delle micro e piccole imprese segneranno un -24% nei primi tre mesi del 2023 rispetto all’ultimo2022. Buone notizie anche sul fronte del gas naturale, con una diminuzione stimata del -27%, nel mese di gennaio 2023 rispetto a dicembre dello scorso anno, per un profilo medio di piccola impresa. E’ quanto emerge dal monitoraggio dei costi dei servizi pubblici locali sostenuti dalle micro e piccole imprese operato da, BMTI (Borsa merci telematica italiana) e Tagliacarne, con il supporto di REF Ricerche, calcolato sulla base dell’ultimo aggiornamento comunicato da Arera del prezzo della materia prima in regime di maggior tutela.Entrando nel dettaglio dei costi dell’a ...