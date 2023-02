Enel X Way e E - Gap portano la ricarica per e - car in montagna

(Di venerdì 3 febbraio 2023)X Way porta laper veicoli elettrici nelle località sciistiche, in collaborazione con E - gap, il primo servizio dirapida urbana, mobile e on - demand in Europa. A Canazei fino ...

porta la ricarica per veicoli elettrici nelle località sciistiche, in collaborazione con E - gap, il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on - demand in Europa. A Canazei fino ...I clienti dipotranno accedere a un nuovo servizio per la ricarica delle auto elettriche in due famose località sciistiche. A Canazei, fino al 7 febbraio, e a Madonna di Campiglio, dall'8 al 28 febbraio,...

