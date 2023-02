Elodie | fuori dal 10 febbraio il nuovo album ”Ok Respira”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Ok.”, ildi, esce venerdì 10su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi, già attivo il preorder anche per le edizioni speciali CD e LP autografati., dal 10disponibile ilOk.Credits – Ufficio Stampa Wordsforyou“Ok.” è unpop caratterizzato da sonorità disco, composto da 13 tracce. Oltre a 7 brani inediti, tra cui “DUE” in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, conterrà le già note “PURPLE IN THE SKY”,oggi su tutte le piattaforme digitali, “OK.”, ottavo singolo consecutivo al primo posto dell’airplay radiofonico, “TRIBALE” ...