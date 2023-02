(Di venerdì 3 febbraio 2023) «Ho sempre voluto fare questo mestiere sin da bambina, ma mi sembrava un sogno troppo grande. Non mi sentivo all?altezza. Se nasci in certi contesti devi lottare più degli...

... Ci deve essere rispetto per l'identità dell'altra persona' di Riccardo Canaletti D isi ... Comunque stiano le cose, la donna di successo e apparentemente, nasconde le sue fragilità. A ...Ma non ho avuto il coraggio di prendere un altro impegno…' 'Ho voglia di prendermi tutto' Paladina dell' empowerment femminile ,si sente fragile e, bella e fiera, sfacciata e ...

Elodie forte e fragile a Sanremo: «Ho capito cosa (non) voglio» ilmattino.it

Elodie alla vigilia di Sanremo: «Mi sento fragile e forte. E ho voglia di prendermi tutto» AMICA - La rivista moda donna

Elodie, oggi ho capito come non voglio più sentirmi Agenzia ANSA

Elodie: "Canto fragilità, spigoli e luce delle donne. Ho paura ma ... Il Secolo XIX

Sanremo 2023, Elodie: "Torno al festival per alzare l'asticella ... SardiniaPost

Elodie “nasce” ad Amici, di cui a Vogue (e dei talent in generale), parla come di hub che aiuta gli interpreti a emergere al di là della gavetta, ma che allo stesso tempo costringe a un ricambio ..."C'è sempre la possibilità di alzare l'asticella", dice la 32enne artista romana. Oggi Elodie appare come una donna forte ("ma non bisogna sempre essere all'altezza, e io sono fiera anche delle mie ...