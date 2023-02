(Di venerdì 3 febbraio 2023)(nome completoDi Patrizi), 32 anni, è tra le star di2023 più attese. “Due” è il titolo del suo brano in gara. Nella serata delle cover duetterà con Big Mama in “American Woman” (foto Giampaolo Sgura) «Ogni volta che facciomi succede qualcosa», raccontaall’incontro con i giornalisti a Milanodella sua partecipazione in gara al 73esimo Festival di. Nel 2017 la sua prima volta con Tutta colpa mia, due anni più tardi il bis con Andromeda, poi co-conduttrice tra medley e show nella seconda serata del 2021 con Amadeus e Fiorello. «Il festival mi ha dato sempre la possibilità di alzare l’asticella, di mettermiprova. Nel 2021 mi ha dato coraggio e sicurezza. Ed ...

... la partecipazione al Pride di Roma 2022 come Madrina e la presentazione del suo debutto come attriceMostra del Cinema di Venezia. E' la prima volta chesceglie la narrazione attraverso ...... ma a questo giro ho partecipato attivamentelavorazione. Nel disco parlo di indipendenza ... Scheda artista:TAGS Dardust , Elisa ,Di Patrizi , Mahmood La fotografia dell'articolo ...

Elodie: «Sono fiera delle mie fragilità» Vanity Fair Italia

Il momento d'oro di Elodie: "Sanremo è sempre una svolta" Agenzia askanews

Sanremo 2023, Elodie: "Torno al festival per alzare l'asticella" Adnkronos

Elodie alla vigilia di Sanremo: «Mi sento fragile e forte. E ho voglia di prendermi tutto» AMICA - La rivista moda donna

Elodie-Iannone corrono veloci: convivenza! Ma prima Sanremo 2023 dove lei... Affaritaliani.it

Respira", il nuovo album di Elodie, in uscita il 10 febbraio. "Un disco che ha tutte le mie anime. Quello più a fuoco fatto finora. Parlo di indipendenza attraverso le storie d'amore. E per la prima ...Mi ha dato tantissimo. Mi ha dato sempre la possibilità di alzare l'asticella, di mettermi alla prova. Se non ci fosse stato Sanremo non ci sarebbero state tutte le cose che sono venute dopo”, ha ...