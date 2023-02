Elly Schlein | ' Mi insultano per il naso e il cognome' - Politica - quotidiano net

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La candidata alla segreteria Pd bersaglio di attacchi antisemiti. 'Non sono stupita, ma preoccupata per le ragazze nelle scuole. Le donne che si espongono sono vittime di misoginia e ...

E' stato costituito in Basilicata un coordinamento di sostegno alla candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del Partito Democratico: lo hanno reso noto i suoi promotori, che sono Antonello Molinari, Salvatore Russillo, Emanuela Di Palma, Cesare Roseti, Maria Murante.

La candidata alla segreteria Pd bersaglio di attacchi antisemiti. 'Non sono stupita, ma preoccupata per le ragazze nelle scuole. Le donne che si espongono sono vittime di misoginia e ...

La candidata alla segreteria Pd bersaglio di attacchi antisemiti. "Non sono stupita, ma preoccupata per le ragazze nelle scuole. Le donne che si espongono sono vittime di misoginia e sessismo" ...Nella battaglia per la leadership del Partito democratico ecco scendere in campo anche il vittimismo, tirato in ballo dalla candidata Elly Schlein che addirittura parla di un "esercito di odiatori" pr ...