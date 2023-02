Elly Schlein a TPI | “Dopo la politica mi darò al cinema | sogno di fare la regista”

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023)come Walter Veltroni? La candidata alla segreteria del Partito democratico avverte: “Con laho un contratto a termine, ma poi tornerò ala”.si confessa in una lunga intervista a Luca Telese sul nuovo numero del settimanale The Post Internazionale (acquistalo in edicola da venerdì 3 febbraio oppure in formato digitale sull’app di TPI). “Ero un’aspirante”, riferisce la deputata dem. “Ho fatto l’assistente alla regia ad un piccolo film che si intitola ‘Anja la Nave’, sull’emigrazione degli albanesi”. “Continuerò ad aspirare alla regia per tutta la vita. Volevo emulare i grandi classici italiani come Monicelli. Amavo Quentin Tarantino, impazzivo per Kim Ki Duk”. “Ma a questa passione – spiega – non rinuncio. Ho un ...