Eliminare la muffa | anche la più difficile con 50 centesimi | il trucco delle nonne!

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Laè una vera e propria condanna, soprattutto in inverno, soprattutto in casa, in cantina, in solaio. Si forma a causa dell’umidità, sia essa presente nei muri, sul tetto, in bagno, in cucina. I vapori, la condensa si deposita sulle superficie, aderisce alle pareti e inizia a corroderle. L’intonaco si stacca, si creano aloni antiestetici che virano dal giallastro, al verde, al nero. Man mano scuriscono, questo è sintomatico della proliferazione di funghi e batteri. Ora, se dal punto di vista estetico, l’abitazione risulta immediatamente trascurata e malandata, dal punto di vista salutistico, queste condizioni possono causare non poche problematiche, soprattutto ai soggetti più sensibili, come gli allergici o gli asmatici. Non è certo una piaga contemporanea, però! Le nostre nonne, i nostri antenati, si trovavano già a combattere contro la! ...