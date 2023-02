... hanno avuto un ruolo con il ministero dell'Istruzione e del Merito che ha annunciato di essere al lavoro sui decreto ministeriali per l'aggiornamento delle Gps e glidel sostegno. ...alla prima fascia GPS: on base all'art. 10 dell'OM n. 112 del 6 maggio 2022 saranno costituiti per l'anno scolastico 2023/24, in attesa del rinnovo delle graduatorie e serviranno ad ...

Supplenze 2023/2024, elenchi aggiuntivi per aggiornamento GPS: le finestre potrebbero aprirsi in primavera. Le ultime novità Orizzonte Scuola

Elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia, nel 2023 può iscriversi anche chi non è inserito per il 2022. REQUISITI e scelta provincia Orizzonte Scuola

Supplenze docenti, elenchi aggiuntivi alle GPS 2023/24, come e quando ci inserisce Orizzonte Scuola

Graduatorie GPS, non esistono elenchi aggiuntivi alla seconda fascia. Inserimento nel 2024 Orizzonte Scuola

Graduatorie abilitati Tfa sostegno: assunzioni da Gps, elenchi aggiuntivi e graduatoria regionale Scuola & Concorsi

Non si è parlato solo di immissioni in ruolo nel corso dell'incontro fra amministrazione e organizzazioni sindacali: anche le supplenze, seppur in maniera marginale, hanno avuto un ruolo con il minist ...Sony ha annunciato i quattro giochi previsti per l'abbonamento PlayStation Plus di livello Essential per il mese di febbraio 2023.