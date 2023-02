Eintracht | spente le voci di mercato | ufficiale il rinnovo di Trapp

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’Francoforte spegne ledisul conto di Kevinildel portiere tedesco L’Francoforte ha annunciato quest’oggi ildel portiere Kevin. IL COMUNICATO – L’Francoforte e il portiere Kevincontinueranno a lavorare insieme in futuro. Il 32enne, che è uno dei leader della squadra, ha prolungato di altri due anni il suo contratto, originariamente in scadeza il 30 giugno 2024. Il contratto prevede la possibilità di prorogarlo di un ulteriore anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il prossimo avversario del Napoli in Champions League sarà l'di Francoforte . Il precedente che in tanti ricordano tra le due squadre risale alla Coppa ... Le speranze però furonoal ...Il prossimo avversario del Napoli in Champions League sarà l'di Francoforte . Il precedente che in tanti ricordano tra le due squadre risale alla Coppa ... Le speranze però furonoal ...

Euroleghe, consigliati e sconsigliati dal calciomercato invernale Fantacalcio ®

Lazio su Luca Pellegrini, parla il ds dell’Eintracht Calcio in Pillole

Corsport - Pellegrini, la Lazio lavora al prestito biennale Tutto Juve

Napoli-Eintracht il precedente in Coppa Uefa, l'autorete e la ... CalcioNapoli24