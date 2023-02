Eintracht Francoforte-Hertha BSC sabato 04 febbraio 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un pareggio che vale quanto una vittoria: per l’aver preso un punto in casa del Bayern significa aver giocato alla pari contro i campioni uscenti e alimenta la fiducia della squadra di Glasner in vista degli imminenti impegni europei. Questa serie di risultati deve avere un seguito, e quest’oggi le aquile sono impegnate in casa contro l’Herta BSC. I InfoBetting: Scommesse Sportive e