ha ricordato le frasi molto gravi di Donnamaria, secondo cui Antonella l'avrebbe accusato di 'averle messo le mani addosso'. Il fratello di Guendalina ha anche detto che Antonella è ...... rompendo una tazza, tra le risate dei presenti con quella diche diventa virale. Luca Onestini, scivola e rompe una tazza (VIDEO) Please follow and like us:

Tavassi e Giaele stufi di Antonella: "Falsa, non guarda in faccia a nessuno" Biccy

Edoardo Tavassi si complimenta con Micol Incorvaia: "Sei stata bravissima" - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Scintille tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Edoardo Tavassi e Nicole Murgia imitano Daniele e Oriana Novella 2000

"Ma statti zitta": scintille tra Edoardo Tavassi e Antonella | L'accaduto 361 Magazine

da Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Luca Onestini e Nicole Murgia. In realtà, un video che mostra quanto è accaduto l’ha smentita. Il video che smentisce Oriana Marzoli Il video ...Tags: Daniele Dal Moro Edoardo Tavassi Grande Fratello Vip 7 Oriana Marzoli Nella giornata di ieri al Grande Fratello Vip 7 è apparso un aereo con un messaggio indirizzato a Daniele Dal Moro senza ...