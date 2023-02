Editoriale #6 – crescita esponenziale e due nuovi importanti firme per MoltoUomo it

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Barbara de Siena (UP2Gether) e Luca Magnotta (TEXA) entrano nella squadra di copywriter esterni del nostro magazine online dedicato a news&trends men oriented. E’ passato poco più di un mese, 31 dicembre 2022, da quando raccontavamo nel nostro#4 la nostra roadmap per il 2023. Innanzitutto, riguardando la nostra roadmap, siamo lieti di comunicarvi che abbiamo già raggiunto il 90% degli OBJ previsti per la fine del Q1 23.E’ stata costituita la prima figura giuridica;.it è ufficialmente un progettoonline della Much U di C. Esposito Via M. A. Acquaviva 41, 80142 Napoli – P. IVA IT10210131214. Abbiamo ricevuto i primi ingaggi commerciali e le prime richieste di condivisione news aziendali da parte dibrand nazionali. Abbiamo raggiunto le prime 30 mila pagine ...