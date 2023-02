L'americana ha creato in gennaio 517.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 188.000. Il tasso di disoccupazione è calato al 3,4% dal 3,5% del mese ...In significativo aumento, e più del previsto, i non - farm payrolls a gennaio 2023. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è sceso al 3,4%, rispetto al 3,5% ...

Economia Usa crea 517.000 posti, disoccupazione cala a 3,4% Agenzia ANSA

Usa, l'economia americana in crescita nonostante i ripetuti aumenti ... Affaritaliani.it

Telefonata Al Sudani-Biden: gli Usa garantiscono il sostegno all’economia irachena Agenzia Nova

Perché le Borse scommettono sullo scenario migliore per l ... Il Sole 24 ORE

Borse UE in calo. Deludono i conti delle big tech USA Finanza Repubblica

Con la pubblicazione del report occupazionale Usa di gennaio viene davvero da chiedersi se, più che le banche centrali, siano i mercati che rischiano di p ...L'economia americana ha creato in gennaio 517.000 posti di lavoro, oltre le attese degli analisti che scommettevano su quota 188.000. Il tasso di disoccupazione è calato al 3,4% dal 3,5% del mese prec ...