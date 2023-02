Ecco perché dovresti versare l’aceto nel WC prima di andare a letto

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ci sono molte cose che preferirei fare piuttosto che pulire il bagno. Ma sfortunatamente è un lavoro domestico che richiede molto tempo e cure.amo questi trucchi per pulire, che lasciano che la magia se ne prenda cura. Ora ho pensato di condividere un consiglio così semplice, che lo rende perfettamente pulito senza troppi problemi! Qualcosa che spesso rende il bagno disgustoso e sporco è quando il WC è interessata da una decolorazione giallo-marrone che penetra nella porcellana. A volte devi davvero strofinare per anni per eliminare macchie, depositi di calcare e batteri sgradevoli. Ma ci sono metodi per sbarazzarsi rapidamente e facilmente di cose che altrimenti si rifiutano di scomparire. E non devi nemmeno ricorrere a detergenti aggressivi che rilasciano tossine e sostanze chimiche nello scarico! Foto: YoutubeLEGGI ...

