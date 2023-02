E se l’atteggiamento di Nordio fosse un geniale piano di Giorgia Meloni?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) di Luca Pecoraro Ognuno di noi ha una alta opinione di sé e delle proprie idee. Pertanto troviamo fastidiosa l’idea di essere stati presi in giro. Va detto però che più il ministro Carlocolleziona scivoloni più diventa difficile continuare a credere al caso e non maturare la convinzione che ci sia del dolo. Se l’unico modo che avesse trovatoper tenere a bada i suoi alleati di governo (particolarmente “sensibili” sul tema Giustizia)quello di mettere in campo un qualcuno con l’unico scopo di fare dichiarazioni estreme di essere smentito subito dopo? Di perseverare così tanto nell’errare da indurre perfino il sopito popolo italico a una presa di posizione, come fu per il famoso “decreto salvaladri”. Presa di posizione che fornirebbe un alibi perfetto per non attuare le riforme volute dal ...