E’ morto lo stilista Paco Rabanne | aveva 88 anni

... conosciuto per la sua estetica Space Age e profumi best seller, èall'età di 88 anni a ... Nel 1968 allofu affidato il compito di creare i costumi per Barbarella , film cult del 1968. Fu ...Paco Rabanne èoggi in Francia, a Portsall. Lospagnolo, il cui vero nome era Francisco Rabaneda Cuervo , aveva 88 anni. Aveva cominciato negli anni '60 creando gioielli per Givenchy, Dior e ...

Paco Rabanne, il cui vero nome era Francisco Rabaneda Cuervo, è morto oggi in Francia, a Portsall. Lo stilista spagnolo aveva 88 anni. Con profonda tristezza, Puig annuncia il ...Lutto nel mondo della moda con la morte di Paco Rabanne. Lo stilista aveva 88 anni. La notizia è arrivata in questi minuti.