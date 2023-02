E' morto lo stilista Paco Rabanne

(Di venerdì 3 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E', all'età di 88 anni, a Portsall, in Francia, lospagnolo Francisco Rabaneda Cuervo, noto come.Ha lavorato come designer di gioielli, orologi e profumi.intraprende la sua carriera nella moda creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Dà vita alla sua casa di moda nel 1966. Usa per i suoi modelli materiali fuori dalle abitudini come metallo, carta e plastica. E' il primoa usare la musica nelle sue sfilate. Coco Chanel ribattezza il collega “il metallurgico della moda”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

E'a Portsall, in Francia, loPaco Rabanne. Aveva 88 anni. L'esordio della sua carriera risale ai primi anni '60, quando iniziò a creare gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Nel 1966 ...

Aveva 88 anni, il curioso appellativo da Coco Chanel per l’uso nelle sue creazioni di materiali insoliti come metallo, carta e plastica ...Lo stilista è scomparso nella sua casa di Portsall in Francia. Portano la sua firma le mise di Jane Fonda in Barbarella e di Audrey Hepburn in Due per la strada. Per primo ha introdotto nella moda ...