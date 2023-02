È morto Fred | la marmotta del Giorno della Marmotta | ” Ho aperto la sua tana e ho cercato di svegliarlo per la previsione ma non dava segni di vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023)la. Uno tra i più celebri roditori che durante il Groundhog day del 2 febbraio viene svegliato dal letargo per prevedere se l’inverno durerà altre sei settimane o sarà primavera incipiente, è stato trovato senzanella suaa Val-d’espoir nel Quebec. La Reuters ha riportato le parole dell’organizzatore dell’evento più seguito in Canada, Roberto Blondin: “Hola suae hodima non ha dato alcun segnole”. “Nella, l’unica cosa certa è che nulla è certo”, ha annunciato dopo una mezz’ora di canti e balli Blondin alla folla convenuta. “Quest’anno devo annunciare la triste notizia cheè ...