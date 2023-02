È morta l’attrice Monica Carmen Comegna | aveva 43 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 3 febbraio 2023)all’età di 43abruzzese è stata ricoverata d’urgenza in ospedale con la febbre alta, dove dopo qualche ora è peggiorata al punto di non farcela. Nonostante lo sforzo dei medici,si è spenta giovedì 2 febbraio 2023: lascia il compagno Enrico e la figlia piccola Nina. Vi raccomandiamo... L'attricee Wersching (Tess in Last of Us) èa 45e Wersching, nota per aver dato il volto a Tess nel videogame The Last of Us, èa 45per un cancro, diagnosticatole nel 2020. Come riportato dal ...