“È inquietante quello che sta succedendo” L’allarme di Massimiliano Ossini a Unomattina

(Di venerdì 3 febbraio 2023) A, si è parlato di Apocalisse. Già, proprio così, il conduttoreha trattato con alcuni ospiti di un tema a dir poco importante, ovvero la fine del mondo. È stata una puntata particolare quella andata in onda su Rai1 stamattina, venerdì 3 febbraio. Alcuni giorni fa, precisamente il 24 gennaio, è avvenuto un fatto mai verificatosi prima. Per chi non lo sapesse esiste l’orologio dell’Apocalisse, un’iniziativa nata nel 1947 a seguito dell’esplosione delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki 2 anni prima. Proprio quell’anno gli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) idearono l’orologio dell’Apocalisse, ovvero un dispositivo simbolico che ha lo scopo di predire quanto siamo vicini al collasso della civiltà. Per gli studiosi quando l’orologio segnerà la mezzanotte il mondo affronterà una ...