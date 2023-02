Droni contro il caporalato | due denunciati a Pordenone

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - Sono stati usati anche ida parte dei Finanzieri del Comando Provinciale diper individuare, nelle campagne di Vivaro, 6 lavoratori stranieri completamente "in nero", intenti a svolgere mansioni agricole alle dipendenze di due imprese, una gestita da un cittadino albanese, l'altra da un italiano. Alle dipendenze del cittadino albanese le Fiamme Gialle hanno individuato tre suoi concittadini, uno privo del permesso di soggiorno e due, invece, muniti del solo "visto turistico" che non permette lo svolgimento di attività lavorativa. Anche alle dipendenze del cittadino italiano sono stati trovati tre cittadini albanesi provvisti del solo "visto turistico" e, pertanto, non "impiegabili". In tutti e due i casi i titolari delle ditte sono statiall'Autorità Giudiziariase. Per le due ...

