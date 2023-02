Droga a Roma Nord Arrestate dai Carabinieri due persone | un 28enne romano e un 37enne straniero Spacciavano hashish e cocaina

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Cronache Cittadine– Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per il contrasto al traffico di sostanza stupefacente, idella L'articolo Cronache Cittadine.

Durante un controllo, i Carabinieri della Stazione diLa Storta hanno notato una persona che stava effettuando strani movimenti con la propria autovettura bei pressi di Piazza Saxa Rubra ed ...Vicende legate al traffico di uomini, armi,e contrabbandano di petrolio hanno mostrato l'... raramente viene notificata daalla missione Onu. La denuncia è in un rapporto degli ...

Droga, otto misure cautelari tra Isernia e Roma Agenzia ANSA

Roma, 48enne ucciso a colpi di pistola durante un agguato Sky Tg24

Roma, avvocato porta in carcere al suo assistito 56 dosi di cocaina: arrestato Il Fatto Quotidiano

Dai controlli a Termini al deposito di cocaina a Montesacro, sequestrati 2,7 chili di droga RomaToday

Un traffico di droga da Roma al Molise RaiNews

A Ostia si torna a sparare. Un uomo di 48 anni è stato ucciso ieri sera in via del Sommergibile. La vittima, Fabrizio Vallo, è un pregiudicato ben noto alle forze dell’ordine del territorio. Il 48enne ...Quattro anni e quattro mesi di reclusione: questa la condanna inflitta a Nello Monti, ex consigliare comunale del Partito delle Libertà di Anzio, accusati di cessione di droga e violenza sessuale ...