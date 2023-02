Droga a Roma | cocaina e hashish invadono le strade | 2 arresti

(Di venerdì 3 febbraio 2023). Lanella Capitale non si ferma. E di conseguenza anche i controlli sul territorio, che si fanno sempre più stretti e tassativi, con l’obiettivo di inibire il più possibile la circolazione di sostanze stupefacenti in ogni quadrante della della città. Nelle ultime ore, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per il contrasto al traffico di sostanza stupefacente, i Carabinieri della Compagnia diCassia hanno arrestato due persone, un 28enneno e un 37enne straniero, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Importano 435 kg didal Brasile: blitz all’alba a, elicottero e perquisizioni al Laurentino 38 (VIDEO): la dinamica degli ...

Vicende legate al traffico di uomini, armi,e contrabbandano di petrolio hanno mostrato l'... raramente viene notificata daalla missione Onu. La denuncia è in un rapporto degli ...Dietro l'esecuzione in stile mafioso potrebbe esserci lo spaccio di. Iscriviti alla newsletter

Droga, otto misure cautelari tra Isernia e Roma Agenzia ANSA

Roma, 48enne ucciso a colpi di pistola durante un agguato Sky Tg24

Roma, avvocato porta in carcere al suo assistito 56 dosi di cocaina: arrestato Il Fatto Quotidiano

Dai controlli a Termini al deposito di cocaina a Montesacro, sequestrati 2,7 chili di droga RomaToday

Un traffico di droga da Roma al Molise RaiNews

7.40 Roma, 48enne ucciso in agguato a Ostia Un uomo è stato ucciso ... Non è escluso che l'omicidio sia un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.Indagini sono in corso da parte dei ...Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per il contrasto al traffico di sostanza stupefacente, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno arrestato due persone, un 28enne romano e ...