“Dopo un appuntamento tramite app ho rischiato di essere rapinato”

(Di venerdì 3 febbraio 2023) AGI - I malintenzionati corrono anche sulle app di incontri. La denuncia è di una potenziale vittima raccolta dall'AGI. “Ieri sera – racconta Marco – ho accettato di incontrare un ragazzo con cui stavo chiacchierando da un paio di giorni su una nota piattaforma per incontri tra uomini. Eravamo d'accordo che sarebbe venuto a casa mia a Cesena attorno alle 21”. “A dire il vero ero un pò sospettoso perché aveva accettato di mostrarsi solovideochiamata, non mandando foto chiare e tantomeno un contatto tracciabile. Per questo motivo – prosegue nel racconto – ho aspettato dal balcone il suo arrivo quando all'improvviso ho visto una Panda bianca sotto casa parcheggiarsi in fondo alla via”. Nel frattempo “lui continuava a scrivermi dicendo diper strada quando, in realtà, era proprio nell'utilitaria. A un certo punto vedo un ragazzo, lo ...