Dopo i carri armati Zelensky vuole i caccia | ma c’è chi resiste alla nuova escalation

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Volodomyrbatte il ferro finché è caldo. Ottenuto l’impegno occidentale a fornirealza subito la posta e chiede gli aerei da. In attesa della sua apparizione al Festival di Sanremo, che evidentemente qualcuno ritiene utile per orientare l’opinione pubblica italiana, nelle alte sfere si discute della fattibilità di tale fornitura e della sua effettiva opportunità. Il rischio dell’, infatti, ormai è reale. Fornire isarebbe un “incubo logistico”i tank da combattimento, per i militari ucraini avere iè un passo ulteriore perfettamente logico. Ragionando in questi termini, però, ci si potrebbe già chiedere quale sarà la fase successiva. Le truppe? I missili a lungo ...