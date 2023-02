Donne cerebralmente morte usate come uteri in affitto | il futuro terrificante in uno studio norvegese

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb —utilizzateinper lo sviluppo di feti, che verranno successivamente venduti alla facoltosa coppia etero o gay-trans-non-binaria di turno: era inevitabile che prima o poi qualcuno arrivasse a chiedersi «possiamo trarre profitto da quei corpi di, pardon persone con utero, che giacciono nei letti d’ospedale con il tronco encefalico morto?».in coma irreversibileinLa proposta, apparsa lo scorso novembre sulla rivista Theoretical Medicine and Bioethics arriva dall’Università di Oslo, Norvegia, ed è firmata dalla ricercatrice Anna Smajdor. L’articolo, (qui il link) è ...

