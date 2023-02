Donato Macchia | il presidente del Potenza | ai calciatori | «Femminucce» Bufera social

Dopo il 4 - 2 subito in casa dall'Avellino mercoledì 1 febbraio in una partita del campionato di Serie C,, presidente del Potenza Calcio, a fine partita ha detto, ai microfoni della Rai della Basilicata: 'Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. I nostri giocatori erano delle femminucce in campo. ...solleva un polverone mediatico per aver definito i calciatori della sua squadra delle ...

CALCIO - Il numero 1 del Potenza Donato Macchia solleva un polverone mediatico per aver definito i calciatori della sua squadra delle "femminucce" nel post part ...