Domani sera la Emma Villas Aubay Siena nel “tempio” del volley | alle ore 20 | 30 la sfida al PalaPanini di Modena

Leggi su seriea24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Meno cinque gare al termine della regular season nel campionato di Superlega. Peril calendario prevede le sfide a(sabatoore 20,30), in casa contro la Lube (domenica 12 febbraio), a Taranto, in casa contro Verona e infine in trasferta a Monza. I biancoblu, forti delle tre vittorie di fila appena conquistate (a Piacenza e poi in casa prima contro Cisterna e poi contro Padova), si apprestano a vivere ladial, un vero e propriodel volley. La classifica vede oraall’undicesimo posto della graduatoria con 14 punti, frutto di 5 vittorie e 12 sconfitte, mentreè terza con 32 punti e con 10 vittorie e 7 sconfitte. Gli emiliani hanno gli stessi punti in ...