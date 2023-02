In vista di domenica, Pioli (atteso in conferenzaalle 13.45) ha provato varie soluzioni tattiche (anche Messias come mezzala di centrocampo), e sembra intenzionato a presentare la sua squadra ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il Genoa è ormai pronto per giocare la sfida di Parma di domenica alle 16.15. Oggi penultimadi allenamento:la rifinitura, la conferenza stampa di Gilardino alle 16.30, e poi la partenza per l'Emilia. Gilardino ha fatto svolgere alla squadra una sessione intensa tra prove ...

Domani seduta pomeridiana, a porte chiuse, al Giorgio Taddei Ternana Calcio

Intimidazione al sindaco Russo, domani seduta straordinaria del ... Ecodellojonio

Ato Rifiuti, domani in Consiglio d’ambito la bozza di Statuto per la ... Orticalab

#TrainingSession | Domani la ripresa degli allenamenti SS Lazio

Ars, la seduta slitta a domani: manca il testo della Finanziaria Virgilio

Giornata di lavoro in casa Spezia, con le Aquile che nella mattinata sono tornate ad allenarsi sui terreni del "Comunale" di Follo. Seduta tecnica, caratterizzata da un'attivazione muscolare in palest ...Per lui un leggero affaticamento muscolare In caso di forfait toccherà a Szyminski o a Kalaj. Dall’inizio potrebbero tornare Sampirisi e Cotali ...