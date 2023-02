... arrestato in Friuli L'importanza dei professionisti nell'assistenza deiA fuoco una canna fumaria di una casa, intervengono i pompieri Abbattute anatre protette in laguna a Grado, l'......Ultime Notizie L'importanza dei professionisti nell'assistenza deiA fuoco una canna fumaria di una casa, intervengono i pompieri Abbattute anatre protette in laguna a Grado, l'degli ...

Disabili, allarme nel Napoletano: assistenza a rischio per 150 bambini ilGiornale.it

Allarme anziani, in 10mila vivono da soli e non ci sono operatori per l'assistenza ilgazzettino.it

Omicidio suicidio Ortona, uccide il fratello disabile e si suicida Tag24

Bonus sicurezza 2023: a chi spetta e come funziona Ti Consiglio

L'imprenditrice disabile e la startup per difendere le donne dalle violenze: "Un miliardo di persone da salva… la Repubblica

I bambini disabili che si sottopongono a terapie presso l’Aias di Afragola rischiano di trovarsi improvvisamente senza la possibilità di usufruire di trattamenti ...L'allarme lanciato dalla vicesindaca, Scavuzzo. Il movimento «Priorità alla scuola» ha già raccolto migliaia di firme: «La mancata attivazione peserebbe di più sulle donne, sui bimbi con disabilità e ...