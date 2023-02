Direttiva Ue | case green in classe D entro il 2033 L' Ance svela i veri tempi | Servono almeno 630 anni

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il Parlamento Ue accelera sullaper rendere le. I gruppi politici dei Popolari (Ppe), Socialisti (S&D), Liberali (Renew), Verdi e Sinistra hanno raggiunto un accordo sugli emendamenti di compromesso sulla proposta. Il primo voto degli eurodeputati sul testo, più ambizioso di quello di Commissione europea e Consiglio Ue, è atteso per il 9 febbraio. Previsti anche - riporta Sky Tg 24 - più fondi per sostenere le ristrutturazioni energetiche. Ci sarebbe un accordo sulle direttive per le: classi energetiche più alte da raggiungereil 2030 e ilper gli edifici residenziali, cioè la E e la D al posto della F e della E proposte dalla Commissione europea, ma anche più fondi per sostenere le ristrutturazioni energetiche. Segui su ...

Le notizie di oggi dalle Capitali ROMA Lasullegreen provocherebbe 'effetti devastanti in Italia' . Il Parlamento europeo ha modificato al rialzo le proposte della Commissione ...Sono necessari, quindi, 630 anni per raggiungere il primo step dellaUe e 3.800 anni per arrivare alla decarbonizzazione completa degli edifici", hanno dichiarato i rappresentanti di Ance ...

Direttiva case green, PE alza gli obbiettivi: classe D entro 2033. Ance: servono 630 anni Sky Tg24

Direttiva case green: chi dovrà ristrutturare Facile.it

Direttiva casa green con modifiche Italia Oggi

Direttiva europea Case Green, chi pagherà la riqualificazione energetica Edilportale.com

Case green, valgono fino al 25% in più degli immobili tradizionali: le cifre da Roma a Milano Corriere della Sera

La direttiva UE Case Green è ancora in bozza, eppure in Italia sale la preoccupazione per gli edifici da ristrutturare, che in base alle stime ammontano a 3,1-3,7 milioni. Si tratta di case nelle ...SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Francesca Volontè a nome di Casa di Marta in ricordo di Pasqualino Cau fondatore di Cls e membro del direttivo recentemente scomparso. In Casa di Marta ...