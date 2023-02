Diletta Leotta approda sul Metaverso e spiazza i fan | “Ma cosa ci fai qui?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Per chi si chiedesse chehanno in comune ildi Zuckerberg e la piattaforma sportiva Dazn, eccovi la risposta. In questi giorni c’è una nuova regina nel mondo virtuale:. Le è bastato postare alcune foto sul suo profilo Instagram con scritto: “Sport e” per suscitare la curiosità di chi la segue. Da Roblox a Minecraft a Fortnite, questi sono alcuni dei nomi più famosi della galassia Horizon di Meta che stenta però ancora a spiccare il volo tra il resto della popolazione. Nei giorni scorsi, però, all’interno di Spatial, uno dei metaversi più i “frequentati” è apparso un volto noto al grande pubblico, quello diappunto. La giornalista si è ritrovata all’interno del mondo creato da Football Stadium per via di un nuovo ...