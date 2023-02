(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un rigore realizzato dae la rete diconsegnano i tre punti alnell'anticipo della 23esima giornata di campionato. Al Braglia, ilfinisce k.o. in un venerdì sera con ...

Un rigore realizzato dae la rete diconsegnano i tre punti al Modena nell'anticipo della 23esima giornata di campionato. Al Braglia, il Cagliari finisce k.o. in un venerdì sera con vista playoff. La squadra di ...I Canarini si sono imposti grazie alle reti dial 25' del primo tempo su calcio di rigore e diall'83', mentre gli ospiti sono rimasti in 10 uomini dopo l'espulsione di Rog per doppia ...

Diaw e Bonfanti lanciano il Modena: 2-0 al Cagliari, primo ko per Ranieri La Gazzetta dello Sport

Modena-Cagliari termina 2-0: decisivi Diaw e Bonfanti Sportitalia

Serie B, Modena-Cagliari 2-0: Diaw e Bonfanti fanno volare Tesser Footballnews24.it

Serie B: Diaw-Bonfanti, il Modena fa piangere Ranieri. Cagliari k.o. ... Calciomercato.com

Frendrup sulla serie B: «E’ un campionato molto difficile. C’è tanta tattica ma anche molta te ... Cagliari News 24

Il Modena, forte anche dell'uomo in più nella ripresa, sblocca il match e poi gestisce il vantaggio sfiorando a più riprese la seconda rete. Cagliari che regge fino al finale, quando Bonfanti spara in ...Prima sconfitta dell’era Ranieri per il Cagliari che a Modena perde 2-0 una partita giocata male e condizionata dall’espulsione più che discutibile di Rog nel recupero del primo tempo.