Diabolik | in arrivo tre nuovi volumi per l' anniversario di Eva Kant

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Astorina celebra il compleanno di Evacon tre uscite da non perdere e una moneta dedicata dalla Zecca di Stato, scopriamoli insieme. Astorina celebra il compleanno di Evacon trein uscita da non perdere e una moneta dedicata dalla Zecca di Stato per l', scopriamoli insieme. 1° marzo 1963: esce nelle edicole di tutta Italia il terzo numero di. Per la prima volta fa la sua comparsa Eva, donna misteriosa ed elegantissima, creata per volere delle sorelle Giussani e ispirata nell'aspetto e nel portamento a Grace Kelly, destinata a diventare l'inseparabile compagna sulla scena del crimine e nella vita di. Una donna come solo due donne potevano inventare, diversa da tutte le eroine che l'avevano preceduta …