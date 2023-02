(Di venerdì 3 febbraio 2023) L'esperto di calciomercato Gianluca Diha rilasciato una lunga intervista in merito a quello che potrà succedere in estate

... Sky Calcio l'Originale in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di, Paolo Condò, Veronica ... Tra i 14 giocatori presenti della nostra Serie A,è quello che si piazza più in alto, a ridosso ......cresce l'ottimismo per la riuscita Dopo Bennacer potrebbe arrivare anche il rinnovo dicon il Milan, in società cresce l'ottimismo per la riuscita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di,...

Di Marzio: “Leao sa che la scelta migliore è il Milan, è amato da tutti” Pianeta Milan

Milan, l'avvocato di Leao: "Vuole restare in rossonero. Clausola Non è vero che vogliamo abbassarla" GianlucaDiMarzio.com

Di Marzio: "Lukaku e Leao resteranno a Milano. Dalla Juve mi aspetto 5 acquisti in estate ma occhio a Chiamarsi Bomber

Milan, l'avvocato di Leao atteso in città in settimana GianlucaDiMarzio.com

Milan, il rinnovo di Leao può chiudersi a breve: Dimvula atteso a Milano Pianeta Milan

Di Simone Golia Redazione Di Marzio Nelle ultime ore di calciomercato gli inglesi hanno provato a convincere l’attaccante con una super offerta, ma sia il club sia il giocatore - nonostante un… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...